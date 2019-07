Les épéistes français en finale contre l'Ukraine

En demi-finales, Yannick Borel, Daniel Jérent, Ronan Gustin et Alexandre Bardenet en remplaçant, ont battu la Suisse 45 touches à 27, après avoir sorti la Corée du Sud en quarts de finale (45-28). "On a fait deux très gros matches, qui font suite à nos matches d'hier, qui n'étaient pas donné", a souligné Borel. Le groupe a traversé une période compliquée cette saison, avec des éliminations en 8es de finale en Coupe du monde. "Ce qui fait la différence, c'est notre attitude. On crie sur chaque touche comme si c'était la dernière", a ajouté le champion du monde 2018.Ils affronteront l'Ukraine en finale.

Au fleuret, Ysaora Thibus, Pauline Ranvier, Anita Blaze et Solène Butruille se sont inclinées en demi-finales contre les Italiennes 45 touches à 36, et disputeront la médaille de bronze contre les États-Unis (16h00), pour un nouveau podium mondial qu'elles n'ont quitté qu'à une reprise depuis 2013.