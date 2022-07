Il avait fini le tournoi individuel de Tokyo "frustré" et "déçu". Et si le titre olympique décroché par équipe quelques jours plus tard lui avait ramené son sourire communicatif, Enzo Lefort avait à cœur de remettre les points sur les i lors de ces championnats du monde du Caire.

Et il l'a fait avec brio. Le voilà double champion du monde après sa démonstration en finale (15-14) face à l'Italien Tommaso Marini, 3e mondial. Il devient en plus le septième fleurétiste à conserver son titre de champion du monde, le premier depuis l'illustre Peter Joppich (2006-2007).

Une finale remportée à la touche décisive

A 30 ans, Enzo Lefort a démontré ce mercredi qu'il est toujours au sommet de son art. Absent des championnats d'Europe d'Antalya en juin dernier en raison d'un souci au mollet, le champion olympique par équipes de Tokyo a remis les pendules à l'heure pour son retour sous le feu des projecteurs. Eliminé en quarts de finale à Tokyo dans le tableau individuel, il s'est cependant fait quelques frayeurs ce mercredi.

Déjà proche de la sortie lors du deuxième tour où il s'est retrouvé mené 10 à 2 par Daniel Giacon, le champion du monde 2019 a dû s'employer face à l'Américain Nick Itkin en demi-finale pour s'imposer à la touche décisive après avoir pourtant pris le large. Et en finale, il a connu un scénario similaire. Après un show pour prendre le large (10-4), il a vu Tommaso Marini recoller à 10 à 10, puis à 14-14 avant de faire encore parler son expérience pour l'emporter une nouvelle fois à la touche décisive. En patron !

S'il marque l'histoire et a laissé exploser sa joie avant d'être fêté par ses coéquipiers, Enzo Lefort permet à l'équipe de France de rester sur son nuage avec ce nouveau sacre. Si Maxime Pianfetti avait lancé ces Mondiaux avec une médaille d'argent lundi, la délégation tricolore impressionne depuis. Après les médailles d'or d'Ysaora Thibus et de Romain Cannone mardi, le Guadeloupéen apporte déjà aux Bleus leur troisième titre en Egypte. Sur six distribués jusque là ! Une vraie razzia.

