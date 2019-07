La fleurettiste Pauline Ranvier est montée sur son premier podium international en décrochant la médaille d'argent aux Championnats du monde à Budapest vendredi, et apporte à l'équipe de France son premier podium en Hongrie après deux journées de finales. Pour l'or, elle n'a rien pu faire contre la Russe Inna Deriglazova, championne du monde 2015 et 2017 et championne olympique 2016 à Rio, battue 15 touches à 11.

En demi-finale, la Parisienne de 25 ans a dominé une grande partie de la rencontre (6-4, puis 13-7) face à l'Italienne Arianna Errigo, championne du monde en 2013 et en 2014 et l'une des références de l'arme des dix dernières années. A égalité 13 touches partout, Ranvier a su mettre un terme à la série pour s'imposer 15-13.

L'escrimeuse licenciée à Melun depuis 2013 avait battu en quarts de finale la Japonaise Yuka Ueno (15-11) pour s'assurer d'un premier podium en grand championnat, elle qui s'était hissée à la deuxième place en Coupe du monde en mars 2017. Elle permet au fleuret féminin français de confirmer sa présence sur un podium mondial, après le bronze en 2017 à Leipzig (Allemagne) et l'argent en 2018 à Wuxi (Chine) d'Ysaora Thibus, sortie en 8es de finale par la Chinoise Huo Xingxin (13-12) à la mort subite.