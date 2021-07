C’est une énorme désillusion pour l’escrime française. L’équipe de France d’épée a été éliminée en quart de finale par le Japon (45-44) au bout d’un combat plein de suspense. Les épéistes Français, emmenés par Yannick Borel, Alexandre Bardenet et Romain Cannone, champion olympique de l’individuel, n’avaient plus perdu aux Jeux Olympiques depuis plus de 20 ans. Les Bleus étaient triples tenant du titre de l’épreuve par équipe après avoir remporté la médaille d’or à Rio, Pékin et Athènes, l’épreuve n’était pas présente à Londres en 2012.

44-44 et la touche décisive pour le Japon : le moment où tout a basculé pour les Bleus

Tokyo 2020 Thibus : "Avec du recul, on saura savourer cette médaille" IL Y A 15 HEURES

C’était pourtant l’une des grandes chances de titre pour la délégation tricolore à Tokyo. Et ce sera probablement l’une des plus grandes déceptions de ces olympiades côté français. Pourtant parfaitement lancé par le premier relais de Yannick Borel, l’équipe de France menait 5-3 au bout de trois minutes de combat. Devant jusqu’au 5e relais tricolore (25-22), les Bleus, favoris de ce quart de finale face aux Nippons, n’ont jamais réussi à prendre une marge suffisante qui leur aurait permis d’aborder le money time avec plus de sérénité.

Borel craque dans le money-time

Romain Cannone a eu du mal à rentrer dans son match, remportant pour la première fois son relais lors de son dernier passage au Makuhari Messe face à Satoru Uyama. Champion olympique un peu à la surprise générale alors qu’on attendait plutôt son compatriote Yannick Borel pour jouer une médaille à Tokyo, il semblait être redescendu du nuage du haut duquel il avait décroché l’or dimanche dernier.

Yannick Borel Crédit: Getty Images

A six minutes du terme de la rencontre, les Bleus menaient 35-33 et semblaient maitres de leur destin. Après un avant dernier relais d’Alexandre Bardenet, c’est Yannick Borel qui s’est présenté pour les trois dernières minutes, à 38-36 pour les Français. Face au Japonais Koki Kano, l’épéiste français, a bien démarré, touchant le premier son adversaire.

Mais par la suite, il a craqué dans le money time, voyant le Japon revenir à 44-44 quelques secondes avant la fin de ce quart de finale. C’est finalement l’épéiste japonais qui a porté l’estocade et inscrit la 45e et dernière touche pour propulser son équipe vers les demi-finales. Les Japonais affronteront la Corée du Sud tandis que l'autre demi-finale verra s'opposer la Chine et le comité olympique russe. Les Français auront eux certainement besoin d’un peu de temps pour digérer cette grosse claque.

Tokyo 2020 Les Bleues impuissantes face aux fleurettistes du comité olympique russe: revivez la dernière touche IL Y A 16 HEURES