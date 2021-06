Eurosport 2

Julian Jappert « Je pense que les femmes vont avoir leur revanche ! »

Club J.O - Julian Jappert, directeur général de sport & citoyenneté, est très optimiste dans le futur du sport féminin dans les médias. Pour lui, en ce moment, il se passe quelque chose qui dépasse le cadre des fédérations. Les femmes vont pouvoir se raconter et cela sera plus fort que les hommes. Julian Jappert en est certain, elles vont influencés la société.

00:01:58, 15/06/2021 à 23:15