Politique en matière de cookies

Qu’est-ce qu’un cookie ?

Un cookie consiste en un petit fichier de lettres et de chiffres téléchargé sur votre ordinateur lorsque vous accédez à certains sites web. Tout comme des clés destinées à des portes virtuelles, les cookies déverrouillent la mémoire d’un ordinateur et permettent à un site web de reconnaître les utilisateurs qui reviennent sur un site en ouvrant des portes menant à divers contenus et services. Le cookie lui-même, pas plus qu’une clé, ne contient d’informations, mais lorsqu’il est lu par un navigateur il peut aider un site web à améliorer le service fourni.

Les fichiers de cookies sont automatiquement placés dans le fichier de cookies – la mémoire de votre navigateur – et chacun contient en principe :

Le nom du serveur d’où le cookie a été envoyé,

La durée de vie du cookie,

Un chiffre – habituellement un nombre unique généré de façon aléatoire.

Le serveur de site web ayant expédié le cookie utilise ce chiffre pour vous identifier lorsque vous revenez sur un site ou lorsque vous passez d’une page à une autre. Seul le serveur ayant envoyé un cookie est en mesure de décrypter, et donc d’utiliser, ce cookie.

Source : http://www.allaboutcookies.org/fr/

Nous utilisons des cookies (ou autre traceurs) pour vous aider à naviguer efficacement sur nos sites web et/ou nos applications mobiles (nos « Services ») et à effectuer certaines fonctionnalités, telles que l’analyse des visites de nos Services. Les cookies peuvent également vous identifier lors de votre prochaine connexion et vous proposer un contenu adapté à vos préférences et à vos intérêts propres.

Certains cookies peuvent recueillir des données personnelles, y compris celles que vous aurez communiquées, telles que votre nom d’utilisateur, ou bien dans les cas où les cookies vous pistent pour affiner le contenu des messages publicitaires. Pour en savoir davantage sur notre utilisation de vos données personnelles, veuillez consulter notre Politique de Confidentialité.

Qui est susceptible d’installer des cookies sur votre appareil, et dans quel but ?

Nous, c’est-à-dire Eurosport

Eurosport peut installer des cookies sur votre appareil pour plusieurs raisons : pour vous aider à naviguer sur nos Services plus facilement, pour gérer et vous procurer nos Services ainsi que pour vous fournir un contenu de meilleure qualité et plus personnalisé.

Les cookies que nous installons nous permettent par exemple :

- d’adapter le format d’affichage du contenu ainsi que nos Services à votre appareil,

- de suivre votre navigation afin d’identifier vos préférences concernant le contenu que nous vous proposons,

- de vous proposer du contenu sur mesure en fonction de vos préférences qui auront été identifiées au moyen de vos données de navigation,

d’afficher les articles placés dans votre panier d’achats, et

- de reconnaître votre appareil afin de vous éviter d’entrer à chaque fois les mêmes données lorsque vous accédez à nos services.

Tiers : prestataires de services, associés, publicitaires et régies publicitaires.

Des tiers sont susceptibles d’installer des cookies sur votre appareil.

Nous n’exerçons pas de contrôle sur l’installation et l’utilisation de cookies par des sociétés tierces et ne sommes pas responsables de l’utilisation des cookies faite par des tiers. Ces sociétés ont leurs propres politiques de confidentialité et leurs propres usages en matière de collecte de données. Veuillez-vous reporter à la politique de confidentialité de chacune de ces sociétés pour mieux connaître les possibilités de contrôle mises à votre disposition.

Le but des cookies de tiers que nous connaissons est de fournir des fonctionnalités de mesure d’audience et sociales ainsi que de personnaliser les contenus et la publicité.

Mesures : audience, visiteurs et technique utilisée

Les cookies de mesure de l’audience sont utilisés par des tiers pour nous afin d’obtenir des informations relatives à vos parcours de navigation, pour pouvoir (entre autres) :

- comprendre comment vous arrivez sur un site web et reconfigurer votre parcours ;

- faire le décompte du nombre de visiteurs sur nos services, sur une page web de nos services et ou bien en visant en particulier à améliorer la prestation que nous proposons ;

- rassembler des chiffres relatifs aux visites et ou bien aux conversions ;

- assurer un suivi de la facturation effectuée par nos associés (les publicitaires et les sociétés de vente de moteurs de recherche et de marketing affilié) sur nos services, ainsi que

- pour accéder à votre compte utilisateur.

Ces outils utilisent des technologies permettant de localiser des utilisateurs de sites web et d’associer un « référent » ou une campagne à un identifiant unique.

Boutons de Partage Social

Nous pouvons éventuellement vous offrir la possibilité de partager le contenu d’Eurosport avec d’autres personnes ou bien rendre publics votre visionnement et votre appréciation de ce contenu en cliquant sur des boutons de partage social tels que Recommend (Facebook, Google+), Tweet (Twitter) ou bien vous contacter par e-mail.

Même si vous n’utilisez pas les boutons de partage social en allant sur nos services, les réseaux sociaux ayant fourni les boutons de partage social peuvent vous identifier par leur intermédiaire. En effet, le simple fait que votre compte sur un réseau social soit activé sur votre appareil (session ouverte) lorsque vous naviguez sur nos services, peut permettre à ce réseau de suivre votre activité de navigation sur nos services.

Espaces publicitaires

Des cookies sont susceptibles d’être installés sur votre appareil par l’intermédiaire d’espaces publicitaires figurant dans nos services.

Ces cookies peuvent être installés au niveau du contenu publicitaire affiché dans nos espaces publicitaires soit directement par les annonceurs , soit par leurs fournisseurs de publicité ( serveurs publicitaires de tiers ) tels que des consultants en communication, des agences de mesure d’audience ainsi que des fournisseurs d’annonces publicitaires ciblés : les cookies sont associés au contenu publicitaire.

Les raisons principales pour lesquelles les annonceurs et les serveurs publicitaires de tiers utilisent les cookies sont :

- pour effectuer le décompte du nombre d’affichages du contenu publicitaire dans nos espaces dédiés, pour identifier les publicités affichées et pour calculer les sommes dues aux parties prenantes (agences de communication, régies publicitaires, médias publicitaires, etc.) ;

- la collecte de statistiques ;

- pour rassembler des données de navigation sur les appareils allant sur nos services et, par exemple, pour limiter le nombre d’affichages d’une publicité et ou bien pour permettre à des publicités d’apparaître dans un ordre déterminé ;

- pour identifier votre appareil lorsque et quand vous naviguez ensuite sur tout site ou service tiers sur lequel ces serveurs publicitaires de tiers émettent également des cookies et, le cas échéant, pour adapter ces sites et serveurs de tiers, ou leurs publicités, à toutes données de navigation provenant de votre appareil qu’ils pourraient connaître ; et

- pour déterminer si une campagne publicitaire particulière a produit les résultats désirés en dénombrant les personnes ayant cliqué sur le contenu publicitaire ou ayant visité le site de l’annonceur après avoir visionné la publicité sur nos services.

Des cookies peuvent également être installés sur nos espaces publicitaires par la société chargée de gérer nos espaces publicitaires : la régie publicitaire. Ces cookies permettent à celle-ci de :

- faire la comptabilisation indispensable des sommes dues aux diverses parties prenantes et de rassembler les chiffres ;

- personnaliser ses espaces publicitaires sur votre appareil selon vos préférences d’affichage ;

- personnaliser le contenu publicitaire affiché sur votre appareil par l’intermédiaire de nos espaces publicitaires en fonction de vos schémas de navigation et de votre emplacement géographique ;

- personnaliser le contenu publicitaire affiché sur votre appareil par l’intermédiaire de nos espaces publicitaires en fonction de vos schémas de navigation sur les sites de tiers.

Quelle est la durée de vie des cookies ?

Notre site web utilise plusieurs catégories de cookies dont :

Des cookies de session : ceux-ci sont créés de façon provisoire dans votre sous-répertoire de navigateur lors de votre passage sur un site web et sont automatiquement détruits lorsque vous quittez le site web.

Des cookies permanents : contrairement aux cookies de session, ces cookies sont réactivés lorsque vous revenez sur le même site web, et demeurent dans le sous-répertoire de votre appareil jusqu’à leur expiration (normalement au terme d’une période de 12 mois).

Des cookies sécurisés : il s’agit d’une catégorie de cookies transmis par une connexion HTTP encryptée. Lors de l’installation du cookie, le système de sécurité informe le navigateur que le cookie ne doit être renvoyé à l’application que sous des connexions encryptées.

Des cookies de tiers : un cookie de tiers est installé sur votre disque dur par un site provenant d’un domaine autre que celui que vous êtes en train de visiter (à titre d’exemple, lorsque le contenu du site web, des publicités le cas échéant, constituent un domaine de tiers). Les cookies de tiers sont installés afin qu’un site puisse retrouver quelque chose à votre sujet par la suite. Ces cookies sont installés par des tiers et nous n’avons aucun regard sur la façon dont ils sont installés.

Cookies du même site : ceux-ci permettent aux serveurs de savoir qu’un cookie ne devrait pas accompagner des requêtes intersites définies, ce qui offre un certain niveau de protection contre des tentatives de contrefaçon intersites. Les cookies du même site sont incompatibles avec plusieurs navigateurs.

Vous avez la possibilité de vérifier la façon dont les cookies sont installés sur votre appareil en ajustant vos paramètres de navigation (voir ci-dessous).

Comment accepter ou refuser l’installation de cookies sur votre appareil ?

Vous pouvez autoriser, refuser ou désactiver des cookies en modifiant vos paramètres de navigation. Si vous désactivez un cookie déjà installé sur votre navigateur, il ne sera plus actif, mais ne disparaîtra pas de votre navigateur avant la fin de sa durée de vie. Mais veuillez noter que le blocage de tous les cookies peut barrer votre accès à une partie de nos services ou bien affecter la performance, l’efficacité ou la personnalisation de la prestation offerte par notre site.