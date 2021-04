Extreme E

Extreme E Saudi Arabia : Gutierrez - Loeb, la paire dominante : le résumé de leur qualifications

EXTREME E - Créée par Lewis Hamilton, X44 a dominé les qualifications ce samedi en Arabie Saoudite pour la première course d'Extreme E. Sébastien Loeb et Cristina Gutiérrez ont notamment dominé Carlos Sainz et Laia Sanz. L'équipage du champion du monde de F1 en 2009 Jenson Button a terminé 6e. L'Extreme E est une nouvelle compétition de SUV électriques.

