Extreme E

Loeb 2e en Sardaigne : revivez l'arrivée de l'épreuve d'Extreme E

EXTREME E - SARDAIGNE 2 - Sébastien Loeb et Cristina Gutierrez ont pris la deuxième place de la finale de l'épreuve de Sardaigne, dimanche, derrière le duo composé de Mikaela Åhlin-Kottulinsky et Johan Kristoffersson. Nasser Al-Attiyah et Jutta Kleinschmidt, deuxièmes à l'arrivée, ont été déclassés.

00:01:45, il y a 10 heures