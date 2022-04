FIM EWC

24h du Mans moto - Suzuki en tête des 24H, Xavier Simeon : "Il faut encore tenir tant qu’on n’a pas franchi la ligne"

24H DU MANS MOTO – A bientôt 1h de l’arrivée, l’équipe Yoshimura est toujours en tête des 24h du Mans moto avec la Suzuki. Au changement de pilote, le Belge Xavier Simeon revient sur l’intensité de cette course et la difficulté de piloter aussi longtemps. Aux côtés des Français Sylvain Guintoli et Gregg Black, Simeon reste prudent tant que la ligne d’arrivée n’est pas franchi.

00:01:47, il y a une heure