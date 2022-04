FIM EWC

24H DU MANS -Deux pannes et la catégorie Superstock complètement relancée après 5h de course

24h DU MANS MOTO - Tout estTout est complètement relancé chez les Superstocks. Après 5h de course, le Team National Moto est obligé de s'arrêter au stand et quelques minutes plus tard, le leader Team 18 Pompiers CMS doit en faire de même. Hugo Clere, inspecte la moto 18 au bord de piste mais doit repartir par la voie des stands. En quelques minutes, les deux premiers au classements sont touchés !

00:02:14, il y a une heure