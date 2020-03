C'est le premier jour de sa nouvelle vie. Ce vendredi, Tom Brady a officiellement rejoint les Tampa Bay Buccaneers après 20 saisons avec les New England Patriots. Le club de la ligue professionnelle de football américain (NFL) n'a pas indiqué officiellement la durée de ce nouvel engagement, mais plusieurs médias américains font état d'un bail de deux saisons, qui mènerait le joueur jusqu'à ses 44 ans.

Les Buccaneers ont "traité la question du quarterback de la manière la plus audacieuse possible, en signant le joueur communément appelé "le plus grand de tous les temps" : Tom Brady", s'est félicitée l'équipe dans un article posté sur son site officiel. "Je démarre une nouvelle aventure et suis reconnaissant aux Buccaneers de m'offrir l'opportunité de faire ce que j'aime", a écrit le quarterback dans un message publié sur Instagram.

Tom Brady arrive en Floride avec un palmarès déjà inégalé, fort de six victoires dans le Super Bowl, la finale du championnat, dont il a été élu quatre fois meilleur joueur. Même s'il a connu un léger ralentissement, Tom Brady a encore réalisé une saison de haut niveau en 2019/20, néanmoins marquée par l'élimination des Patriots au premier tour contre les Tennessee Titans.

Le numéro 12 rejoint une équipe qui a terminé avec 7 victoires et 9 défaites la saison dernière et n'a plus atteint les play-offs depuis 2007. Il va prendre la suite de Jameis Winston, qui s'il a terminé en tête des passeurs de NFL la saison dernière au nombre de yards (5.109), a aussi été intercepté 30 fois, un nombre anormalement élevé. "J'ai toujours considéré que les actes valaient mieux que les mots", a écrit Tom Brady sur Instagram. "Donc je ne vais pas en dire beaucoup plus. Je vais juste me mettre au travail !"