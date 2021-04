Jeudi matin, la ville de Rock Hill, près de Charlotte, en Caroline du Sud, a été le théâtre d'une de ses fusillades auxquelles les Etats-Unis sont malheureusement habitués. Selon l'agence Associated Press, l'auteur des coups de feu est l'ancien joueur NFL Philip Adams. Il a ouvert le feu, tuant cinq personnes.

Philip Adams se serait rendu au domicile du Docteur Robert Lesslie, 70 ans. Après lui avoir tiré dessus, le suspect a ensuite tué son épouse ainsi que leurs deux petits-enfants, âgés de 9 et 5 ans. Une cinquième victime, extérieure à la famille, un employé de maison de 38 ans, a également été retrouvé mort. Selon les premiers éléments de l'enquête, une sixième personne aurait été sévèrement blessée par balles. Adams s'est ensuite suicidé avec la même arme.

"Le football l'a ravagé"

Enfant du pays, Philip Adams était né à Rock Hill en 1988. En 2010, il avait été drafté au 7e tour par les San Francisco 49ers. Evoluant au poste de safety ou de cornerback, en défense, Adams est resté six années en NFL. Après San Francisco, il a évolué à New England, Seattle, Oakland, chez les New York Jets et enfin à Atlanta, où il a achevé sa carrière en 2015. Adams a joué 78 matches, rarement comme titulaire, avant de quitter la Ligue à l'âge de 27 ans.

Si l'enquête devra établir les motifs de son acte, le père de Philip Adams, interrogé sur la chaine de télé locale WCNC-TV, estime que son passage en NFL avait changé son fils. "C'était un bon gamin, mais le football l'a ravagé", a-t-il déclaré. Selon Associated Press, Adams était un des patients du Dr Lesslie, une figure locale très appréciée, installée depuis plusieurs décennies à Rock Hill.

