Quelle sera l'affiche du 55e Super Bowl ?

Vainqueurs des 49ers de San Francisco en 2020, les Chiefs de Kansas City remettent leur titre en jeu cette année. Pour se qualifier pour le 55e Super Bowl, les Chiefs ont sorti Buffalo (38-24) dimanche 24 janvier. "Le travail n'est pas terminé", a prévenu Patrick Mahomes après la victoire contre les Bills.

De l'autre côté, on retrouve les Buccaneers de Tampa Bay, qui sont venus à bout des San Francisco 49ers (31-20). Dans son histoire, la franchise de Floride, menée notamment par Tom Brady, a remporté le Super Bowl à une reprise. C'était le 26 janvier 2003 face à Oakland (48-21).

Quand et comment regarder Tampa Bay-Kansas City en direct vidéo

Comme en 2020, beIN SPORTS diffusera le Super Bowl entre Tampa Bay et Kansas City. Nouveauté cette année : il sera également possible de regarder le Super Bowl en direct sur la chaîne L'Equipe. Quant au coup d'envoi de la rencontre, il sera donné à 00h30, lundi 8 février (heure française).

Quelle ville accueillera le Super Bowl ?

Tampa Bay accueillera la 55e édition du Super Bowl dans son Raymond James Stadium qui peut recevoir jusqu'à 75.000 personnes pour les plus grands événements. Ce stade créé en 1998 a déjà accueilli le Super Bowl à deux reprises : le 28 janvier 2001 et le 1er février 2009. Il y a 20 ans, les Ravens de Baltimore dominaient les Giants de New York (34-7). En 2009, les Steelers de Pittsburgh battaient les Cardinals de l'Arizona (27-23). Cette année, les Buccaneers auront le luxe de recevoir. C'est la première fois en 55 éditions qu'un finaliste jouera à domicile.

Les joueurs à suivre

Tom Brady - Patrick Mahomes: c'est l'autre finale du Super Bowl. A 43 ans, Tom Brady continue de performer en NFL. Face à San Francisco le 24 janvier, le quarterback de Tampa Bay a une nouvelle fois été au rendez-vous. Le joueur va disputer le 10e Super Bowl de sa carrière. Lorsqu'il a quitté les Patriots l'an passé pour rejoindre la Floride, tout le monde avait bien noté que le Super Bowl aurait lieu à Tampa. Pour les supporters floridiens, le rêve va devenir réalité. Début février, Tom Brady tentera d'ajouter un septième Super Bowl à son palmarès.

De l'autre côté, on retrouve Patrick Mahomes dont le talent éclabousse la ligue depuis trois saisons (MVP 2018) et qui a été renversant lors de la dernière finale remportée contre les 49ers de San Francisco (31-20). Face à Tampa Bay, le joueur de 25 ans tentera de remporter son deuxième Super Bowl. "Le truc avec notre équipe, c'est que nous nous faisons confiance, et chaque fois que nous sommes sur le terrain, nous donnons tout ce que nous avons", a déjà prévenu le quarterback.

Avec 22.000 spectateurs dont 7500 soignants

Malgré la pandémie de Covid-19, le Super Bowl ne se déroulera pas à huis clos. En effet, 22.000 spectateurs seront dans les gradins pour la rencontre Tampa Bay-Kansas City. Dans le Raymond James Stadium (Tampa Bay), près de 7500 soignants, déjà vaccinés contre le coronavirus, seront dans les tribunes. La NFL les a invités en guise de remerciement pour leur lutte au quotidien contre la crise sanitaire. Pour les autres 14 500 places, les prix devraient vite grimper en flèche.

Sarah Thomas, première femme à arbitrer le Super Bowl

Le 55e Super Bowl sera historique. Sarah Thomas sera en effet la première femme arbitre à officier à l'occasion de la grande messe du sport US le 7 février. Dans un communiqué Troy Vincent Sr., un haut-responsable de la NFL, a vanté ses "performances d'élite" et son "engagement envers l'excellence". En 2015, Sarah Thomas était déjà devenue la première femme arbitre à plein temps en NFL, avant de devenir en 2019 la première femme à officier lors d'un match de playoffs.

The Weeknd assurera le show à la mi-temps

L'an dernier, Shakira et Jennifer Lopez avaient assuré le show à la mi-temps. Pour la pause, cette année, c'est The Weeknd qui a été choisi. "Je suis touché, honoré, et ravi de me retrouver au centre de cette célébrissime scène", a affirmé mi-novembre le chanteur canadien, notamment connu pour ses titres "Blinding Lights" ou "Starboy". The Weeknd est par ailleurs un artiste engagé. En effet, il s'est associé au mouvement "Black Lives Matter". The Weeknd a déboursé près de 165 000 euros pour le fonds d'aide judiciaire lancé par Colin Kaepernick, après la mort de George Floyd.

