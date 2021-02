Football US

"Joe Montana, c’est Tom Brady avant Tom Brady"

Samyr Hamoudi, journaliste à RMC Sport et ancien joueur en NFL Europe, explique pourquoi il a choisi le 23e Super Bowl comme étant le plus grand de l'histoire. Il défend son choix aux côtés de Laurent Vergne de la rédaction d'Eurosport et d'Alain Mattei, celèbre plume de touchdownactu.com.

00:09:20, 8 vues, il y a 7 heures