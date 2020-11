La FIFA a banni à vie Yves Jean-Bart, président de la Fédération haïtienne de football, accusé de viols sur des joueuses, et lui a infligé une amende de près d'un million d'euros, a-t-elle annoncé vendredi. La chambre de jugement de l'instance mondiale, qui avait récupéré le dossier mi-octobre après la phase d'instruction, a reconnu le dirigeant de 73 ans coupable d'avoir " abusé de sa position " pour " harceler sexuellement et agresser plusieurs joueuses, y compris mineures ".

L'instance poursuit par ailleurs son enquête contre "d'autres responsables de la Fédération haïtienne de football (FHF)", impliqués "dans des actes d'abus sexuel systématiques contre des joueuses entre 2014 et 2020", en tant "qu'auteurs, complices ou instigateurs". La FIFA avait notamment suspendu fin août Nella Joseph, superviseuse auprès des jeunes filles au centre technique nationale de Croix-des-Bouquets, et Wilner Etienne, directeur technique national de la FHF. Mi-octobre, elle avait "élargi le périmètre de l'instruction" à Yvette Félix, ex-capitaine de la sélection haïtienne et entraîneure adjointe à Croix-des-Bouquets.