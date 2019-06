Affaire Neymar : L'avocat de la victime présumée s'est retiré

Affaire Neymar, saison 4, acte 12. L'accusatrice de l'attaquant du Paris Saint-Germain doit à nouveau se trouver un nouvel avocat. Le précédent, Me Danilo Garcia de Andrade, a pris la décision de ne plus la défendre après avoir été accusé de vol par sa cliente.

Najila Trindade n'avait toujours pas fourni la vidéo de sept minutes censée incriminer Neymar. Son avocat lui avait fixé un ultimatum : fournir cette vidéo ou il ne la représentait plus. La jeune femme a été cambriolée, la tablette sur laquelle se trouve cette vidéo a disparu. Lundi, lors d'une réunion, la victime présumée a accusé son avocat de ce vol : "Elle m'accuse en prétendant que la géolocalisation de son appareil pointe dans mes bureaux, s'est-il indigné sur la chaîne SBT. Ma cliente a une posture totalement contraire à l'éthique, au bon sens et à la vérité... J'adorerai avoir cette tablette, Je pourrai ainsi la remettre à la police afin de l'utiliser à renforcer sa condition de victime... Mais je renonce car la relation entre un avocat et sa cliente est basée sur la confiance, et dans ce cas, je n'ai plus confiance. J'espère que la vérité sera faite."