Nous allons contester cette décision", a immédiatement réagi son avocat Yassine Bouzrou, interrogé sur BFMTV, estimant que son client "n'a commis aucune infraction pénale". Selon une source judiciaire, quatre autres suspects âgés de 27 à 36 ans ont également eté mis en examen et incarcérés dans ce dossier. Mathias Pogba a été incarcéré. Présenté à un juge d'instruction samedi, le frère aîné de Paul Pogba a été placé en détention provisoire dans le cadre de l'enquête sur les extorsions dont le champion du monde tricolore aurait été victime.

Mathias Pogba, 32 ans, a été mis en examen pour extorsion en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs criminelle, a précisé une source judiciaire. Selon une source proche de l'enquête, il a été placé sous le statut plus favorable de témoin assisté pour les faits de séquestration dans la nuit du 19 au 20 mars. Il a été placé en détention provisoire. "La justice constate que l'infraction la plus grave reprochée (la séquestration) ne concerne pas mon client, et malheureusement, on a une décision qui va à l'encontre d'un dossier", a ajouté son son avocat.

Il s'agit d'un individu qui n'a jamais fait parler de lui, qui a un casier judiciaire vierge, qui n'est pas un voyou, qui est présumé innocent", a-t-il rappelé. Devant le juge des libertés et de la détention (JLD), Mathias Pogba, carrure massive dans un survêtement gris clair, a semblé très concentré. Les quatre autres suspects, des proches des frères Pogba âgés de 27 à 36 ans, ont été mis en examen notamment pour extorsion avec arme, séquestration en bande organisée et association de malfaiteurs criminelle.

Trois d'entre eux ont été placés en détention provisoire. Le quatrième a sollicité un délai et a été incarcéré provisoirement dans l'attente du débat devant le JLD, a ajouté la source judiciaire.

