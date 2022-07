Le parquet suisse ne compte pas en rester là dans l'affaire d'escroquerie concernant Michel Platini et Sepp Blatter. Le 8 juillet dernier, les deux hommes avaient été acquittés par Tribunal pénal fédéral de Bellinzone , et ce malgré les requêtes de huit mois de prison avec sursis pour l'ancien président de la FIFA, et un an de prison avec sursis pour l'ex-numéro 10 français. Selon les informations du Monde , le ministère public de la Confédération helvétique a déposé "une annonce d'appel" en date du 15 juillet.