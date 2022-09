signifie que je ne suis plus en liberté, indique l'ancien joueur de Belfort. Je précise que ces dires préparés d'avance sont de mon plein gré et cette fois-ci je vais parler un peu des dossiers". Nouvelle épisode, et non des moindres, dans l'affaire Pogba. Mis en examen et placé en détention provisoire le week-end dernier dans l'enquête sur les extorsions dénoncées par le milieu turinois, Mathias Pogba a fait de nouvelles révélations ce vendredi sur son compte Twitter via des messages écrits et des vidéos. Des révélations qui avaient été programmées au préalable. "Ça, indique l'ancien joueur de Belfort.".

Ad

"Les masques vont tomber comme R-Kelly, Weinstein et Mendy et vous verrez que ce n’est pas beau à voir", assure le grand frère de la famille Pogba, qui qualifie son frère de "grand hypocrite, manipulateur, sournois et criminel". Comme il l'avait indiqué fin août, Mathias Pogba revient sur le fait que le champion du monde aurait fait appel à un marabout contre des coéquipiers et notamment Kylian Mbappé.

Ligue des Nations "Il représente toute la nation" : Donnarumma, encore sous la pression de San Siro ? IL Y A 2 HEURES

"Mon frère, à plusieurs reprises, a jeté des sorts à ses coéquipiers de footballeurs, dont le prodige Kylian Mbappé que ce soit par jalousie ou pour gagner une rencontre, ajoute-t-il. Cet individu, mon frère, est devenu un adepte de la sorcellerie ces dernières années, devenant le suivant d’un sorcier, connu comme le marabout Ibrahim, appelé Grande, un proche de l’ancien joueur Alou Diarra, qui l’aurait connu grâce à Serge Aurier. C’est ce sorcier dont je parlais comme d’une personne ayant œuvré à isoler mon frère."

A la demande de Paul, le sorcier a été chargé de neutraliser Kylian Mbappé avant PSG-Manchester United

Mathias Pogba évoque un match en particulier : la remontada de Manchester United, avec son équipe composée de plusieurs jeunes, au Parc des Princes en mars 2019 en huitièmes de finale retour de Ligue des champions. "A la demande de Paul, le sorcier a été chargé de neutraliser Kylian Mbappé qui connaissait alors une ascension rapide, dépassant largement la notoriété de Paul, déclare-t-il. Ce fut bizarre pour Mam’s de constater que pendant ce match, Kylian ne fut que l’ombre de lui-même face à une équipe de réserve."

Mathias Pogba a porté d’autres accusations contre l'ancien joueur des Red Devils dont sa supposée "collusion avec le crime organisé" : "C'est la raison pour laquelle notre famille et nos proches sont en danger aujourd'hui. Mon frère... a toujours eu dans son entourage des criminels et des délinquants et qu'il a encore aujourd'hui." L'affaire Pogba n'est donc pas terminée et elle devrait faire couler encore beaucoup d'encre.

Ligue des Nations "J'ai beaucoup plus de liberté" : Mbappé encense Giroud et les Bleus IL Y A 2 HEURES