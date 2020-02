C'est une mauvaise passe qui pourrait donner bien des regrets à Schalke 04. Accroché à domicile par Paderborn (1-1), le club de Gelsenkirchen a confirmé sa mauvaise passe face au bon dernier de Bundesliga. Les joueurs de David Wagner n'ont désormais remporté qu'un seul de leurs six derniers matches de championnat et restent à quatre points du Top 4. Un quatuor qui pourrait bien profiter de cette 21e journée pour les distancer dans la course à la Ligue des champions.

Un but de leur attaquant Ahmed Kutucu, né et formé à Gelsenkirchen, avait pourtant débloqué la situation: tout juste entré en jeu, le jeune international turc (19 ans, 1 sélection) a ouvert le score d'une frappe croisée (63e), bien servi en retrait par son latéral Bastian Oczipka. Mais la jeune garde de Schalke n'a pu tout assurer: après s'être illustré sur une frappe vicieuse, son gardien Alexander Nübel (23 ans), qui rejoindra le Bayern cet été, s'est incliné dans la foulée sur une tête surpuissante du défenseur casqué de Paderborn Klaus Gjasula sur corner (81e).