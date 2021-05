Football

Allsvenskan : l'incroyable but d'Edvardsen lors de Degerfors - Djurgården

L'un des buts de la semaine. Et peut-être même de l'année. Dimanche, en première division suédoise, Victor Edvardsen a inscrit un but mémorable. Du milieu de terrain, le joueur de Degerfors a envoyé un missile flottant dans le but. Le tout à quelques minutes seulement de la fin du match qui opposait son équipe à Djurgården. A consommer sans modération.

00:00:13, il y a 36 minutes