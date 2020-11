Luca Waldschmidt, l'attaquant du Benfica Lisbonne qui fêtait sa cinquième sélection, a marqué l'unique but de ce match à huis clos dès la 13e minute, bien servi par le néophyte Philipp Max, latéral gauche du PSV Eindhoven.

Cette équipe allemande "B" aurait pu plier le match beaucoup plus tôt si ses attaquants n'avaient pas manqué plusieurs occasions franches. Mais la Mannschaft, qui restait sur quatre nuls et une seule victoire en cinq rencontres, s'est de nouveau montrée fébrile et a tremblé dans les dernières minutes.