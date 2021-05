Le foot français est en deuil. Joueur emblématique de Ligue 1 et de Ligue 2, Christophe Revault a perdu la vie, ce jeudi, rapporte le Courrier Cauchois. L'ancien gardien du Havre, de Toulouse, du Paris Saint-Germain et de Rennes était âgé de 49 ans et les circonstances de sa disparition ne sont pas connues.

Formé au Havre, où il s'est révélé durant trois saisons de haut vol en première division, Revault avait ensuite été recruté par le Paris Saint-Germain pour remplacer Bernard Lama. Rapidement transféré à Rennes, il avait rejoint Toulouse au début des années 2000. Avec le Téfécé, il a tout connu : la rétrogradation en National, puis les montées en Ligue 2 et Ligue 1 pour lesquelles il a joué un rôle majeur.

Retourné au Havre à la fin de sa carrière, il avait été sacré champion de Ligue 2 mais n'avait pu empêché la relégation du HAC l'année suivante. A sa retraite sportive, il avait intégré l'organigramme de son club formateur.

Eurosport présente toutes ses condoléances à sa famille ainsi qu'à ses proches.

