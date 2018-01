Avec Eurosport, la Coupe de France devient disponible sur plus d'écrans pour encore plus de fans

13 matchs seront accessibles en intégralité ou en multiplex sur Eurosport 2, Eurosport 360 et Eurosport Player.

Le match Rennes/PSG sera diffusé en direct sur Eurosport 360, service de chaînes OTT dédié aux abonnés CANAL. Il sera également diffusé en digital sur Eurosport Player.

14 autres rencontres additionnelles seront disponibles avec Eurosport Player.

Cette couverture exceptionnelle et l’élargissement de cette distribution sont rendus possibles grâce à la stratégie multicanale et digitale d’Eurosport qui souhaite proposer plus de sports, sur plus d’écrans, au plus grand nombre de fans.

Eurosport 360 est un service de chaînes OTT proposé en exclusivité aux abonnés CANAL disposant d’un décodeur connecté ou d’un accès myCANAL. Les chaînes Eurosport 1 et Eurosport 2 sont également disponibles en exclusivité avec CANAL.

Eurosport Player est une offre 100% digitale regroupant l’intégralité des contenus live et replay d’Eurosport. L’application Eurosport Player est disponible à partir de 5,99€ par mois, sur ordinateurs, tablettes, smartphones, Apple TV, Chromecast et certaines TV connectées.

Matchs diffusés en multiplex sur Eurosport 2, en intégralité sur Eurosport Player et Eurosport 360 : TOULOUSE / NICE, PONTARLIER / MONTPELLIER, LE MANS / LILLE, YZEURE / MONACO, GUINGAMP / NIORT, HAZEBROUCK / CAEN, NANCY / LYON (en intégralité sur Eurosport 2), MARSEILLE / VALENCIENNES (co-diffusion FTV, en intégralité sur Eurosport 2), SENLIS / NANTES, SOCHAUX / AMIENS, DUNKERQUE / METZ, STILL / TROYES, LENS / BOULOGNE (en intégralité sur Eurosport 2).

Matchs diffusés sur Eurosport Player : FABREGUES / BOURG-EN-BRESSE, AVALLON / CHAMBLY, GAZELEC / GRENOBLE, SCHILTIGHEIM / AUXERRE, CHARTRES / TOURS, ST LO / AUBERVILLIERS, ST MALO / CHATEAUROUX, HOUILLES / CONCARNEAU, ANGOULEME / LES HERBIERS, COLOMIERS / LE PUY, CANET EN ROUSSILLON / IMPHY DECIZE, FLEURY / BIESHEIM, VANNES / STADE BRIOCHIN, ENT. SANNOIS ST G. / EPINAL, RENNES / PSG (également sur Eurosport 360).