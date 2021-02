Football

"Avec Rai, le PSG marchait sur tous les grands d’Europe. C’était la classe"

Rai fait partie des plus grands joueurs de l'histoire du Paris Saint-Germain. Si ses débuts furent difficiles, le capitaine brésilien a marqué le club de la capitale de son empreinte en enchainant les titres et les épopées en Coupe d'Europe pendant cinq saisons. L'intégralité de l'émission avec Stéphane Bitton, Enzo Guerini, Clément Lemaître et Hadrien Hiault est à retrouver en podcast.

