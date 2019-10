Trois jeunes joueurs du centre de formation des Girondins de Bordeaux ont été entendus par la police et auront un rendez-vous judiciaire, à la suite d'une violente bagarre, dans laquelle un quatrième coéquipier a été blessé avec des jours d'ITT, a-t-on appris vendredi de sources concordantes.

Les trois jeunes âgés de 16 ans ont été convoqués mardi par le club à "un entretien préalable à sanction et mis à pied à titre conservatoire, le temps de mener une enquête interne et d'identifier clairement tous les protagonistes", a indiqué le club, qui a évoqué un "incident grave", et fait un signalement au procureur de la République.

Mercredi, les trois joueurs ont été placés en garde à vue et entendus plusieurs heures par la police au commissariat de Mérignac, avant d'être laissés en liberté en vue d'un rendez-vous judiciaire avec un juge pour mineurs, pour violence ayant entraîné une ITT (incapacité totale de travail), a-t-on précisé de source policière.

15 jours d'ITT

La bagarre est intervenue lundi au centre de formation du Haillan, deux jours après un match de championnat U17 perdu par les jeunes Girondins à Nantes, et au cours duquel deux coéquipiers bordelais, un milieu et un attaquant, ont eu des mots l'un envers l'autre, a-t-on précisé auprès du club. L'attaquant et deux coéquipiers ont agressé l'autre joueur dans sa chambre, lui assénant plusieurs coups et le blessant notamment à la cuisse droite. Ce dernier a été hospitalisé et aperçu jeudi au centre de formation, marchant avec des béquilles.

La durée de son ITT, de 15 jours selon le quotidien Sud-Ouest qui a révélé vendredi les gardes à vue, n'a pas été confirmée de source officielle.