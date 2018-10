Griezmann rêve du Ballon d'Or : "Si c'est moi tant mieux, si c'est un compatriote je serai heureux"

La fin d'année d'Antoine Griezmann ne va pas manquer de challenges. Engagé sur tous les tableaux avec un Atlético de Madrid qui a retrouvé ses esprits après un début d'exercice très inégal, plongé dans la nouvelle Ligue des nations avec l'équipe de France, l'attaquant de 27 ans a un emploi du temps de ministre sur un plan purement sportif. Sur le plan extra-sportif, sa nomination dans la liste des trente pour la Ballon d'Or lui a donné des idées derrière la tête. Comme de s'installer tout en haut de la hiérarchie.

Grand rêveur devant l'éternel, l'attaquant madrilène se voit de plus en plus dans la peau d'un potentiel vainqueur du titre individuel suprême décerné par le magazine France Football. C'est un sentiment qu'il a confié au quotidien Marca lors d'un entretien réalisé il y a quelques jours et paru dimanche. S'il pense à lui, l'international français pense aussi à l'Atlético avec qui il est devenu le joueur complet qu'il est aujourd'hui. "Gagner le Ballon d'Or me permettrait d'entrer dans l'histoire de l'Atlético. Ce serait un rêve pour moi. Je suis très ambitieux" a déclaré le Français.

" J'ai encore une marge de progression "

S'il en fait un objectif, il n'en fait pas une obsession. Et la nuance est importante. Il sait que ses coéquipiers de l'équipe de France - Hugo Lloris, Raphaël Varane, Ngolo Kanté, Paul Pogba, Kylian Mbappé - ont également leur mot à dire dans cette histoire. "On verra pour le Ballon d'Or. Je suis honoré qu'on pense à moi pour ce trophée. Ce n'est pas moi qui vote, sinon ce serait trop facile. Si ça tombe sur moi tant mieux, si c'est un compatriote je serai également fier."

Interrogé sur son année 2018 exceptionnelle, qui lui a permis de remporter deux titres européens en club et le Graal en Russie avec l'équipe de France, Griezmann a indiqué avoir trouvé la stabilité dans ses performances. "Je suis très fier et très heureux de ma saison. Que ce soit en sélection ou en club, je suis épanoui. Avec les deux entraîneurs que j'ai, je peux encore progresser. Il me manque encore des choses, j'ai encore une marge de progression. Je peux marquer encore plus, faire plus de passes. Le football est enfin en train de me sourire. Je suis en train de profiter de mon football. En 2018, j'ai été régulier et j'espère poursuivre dans cette voie."