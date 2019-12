Il reprend les devants. Lionel Messi compte aujourd'hui un Ballon d'Or de plus que son grand rival Cristiano Ronaldo. Ce lundi à Paris, au terme d'une soirée de gala au Théâtre du Châtelet, la Pulga a reçu son sixième Ballon d'Or. Déjà lauréat du prix Fifa The Best cette année, l'Argentin entre encore un peu plus dans l'histoire. En 2012, il avait déjà été le premier à enlever ce prestigieux trophée quatre fois, puis il avait été le premier à cinq trophées dorés en 2015. Le voilà, tout seul avec six avec ses sacres de 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 et 2019 donc ! L'Argentin devance Virgil van Dijk et Cristiano Ronaldo sur le podium.

