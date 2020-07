Le Ballon d'Or ne sera pas décerné cette année

BALLON D'OR - France Football a fait savoir ce lundi que le Ballon d'Or ne serait pas décerné à l'issue de l'année 2020. "Pour la première fois de son histoire, débutée en 1956, le Ballon d'Or France Football ne sera pas attribué en 2020, faute de conditions équitables suffisantes", fait savoir le magazine.

Ils ne voulaient d'un Ballon d'Or avec un astérisque. Alors les dirigeants de France Football ont pris une décision aussi forte que surprenante : il n'y aura tout simplement pas de Ballon d'Or en 2020 pour cette année inédite contrariée par la pandémie Covid-19. Une première dans l'histoire de la plus prestigieuse récompense individuelle du monde du ballon rond. "Parce qu'une année aussi singulière ne peut – ni ne doit – être traitée comme une année ordinaire. Dans le doute, mieux vaut s'abstenir que s'entêter", explique notamment le magazine pour justifier son choix.

Certains spéculaient déjà sur les chances d'un Karim Benzema de succéder à Zinedine Zidane grâce à sa belle année avec le Real Madrid en Liga. Mais France Football a pris les devants. Jugeant cette saison trop tronquée pour avoir l'honneur de figurer à son palmarès. "Comment comparer l'incomparable ?" se justifie France Football. L'hebdomadaire pointe du doigt le manque "d'équité", qui se serait posé en cas d'élection : "Tous les aspirants à la récompense ne pourraient pas être logés à la même enseigne, certains ayant vu leur saison amputée radicalement, d'autres non."

Après leur pause forcée, nombre de grands championnats ont pourtant trouvé les moyens d'aller au bout à l'image de la Premier League, de la Liga ou encore de la Bundesliga. La Ligue des champions et la Ligue Europa, certes dans des configurations réduites et adaptées, vont aussi tenter de le faire en août. Mais la L1 ou les Pays-Bas, où aucun champion n'a pas été désigné, n'ont pas pu aller au bout. Et dans sa volonté de "protéger la crédibilité" de sa récompense et de ne pas "l'abîmer", France Football a préféré passer son tour.

