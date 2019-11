Septième en 2017, quatrième en 2018 et... premier en 2019 ? Non, le Ballon d'Or ne devrait pas être encore pour cette année pour Kylian Mbappé. C'est en tout cas ce qu'il avance dans un entretien accordé à Ouest-France à paraître ce mardi.

"Cette année ? Je dois être lucide, par rapport à la saison de certains autres joueurs, je ne mérite même pas le podium, a déclaré Kylian Mbappé à Ouest-France. Avec le PSG, nous avons déçu en Ligue des champions. J'ai encore le temps de le gagner, je n'en fais pas une obsession".

Deux ans et demi après ses débuts fracassants avec l'AS Monaco, le Parisien connaît une ascension fulgurante au plus haut niveau mais aussi dans le classement du plus prestigieux prix individuel. Mais si son titre de Champion du monde lui avait permis de tutoyer le podium derrière Luka Modric, Cristiano Ronaldo et Antoine Griezmann en 2018, l'enfant de Bondy ne devrait pas poursuivre sa progression cette année.

" Ce n’est pas quelque chose qui me hante "

Même si le palmarès sur une année ne suffit souvent pas, le Parisien n'a remporté que le championnat de France en 2019 ainsi que le Trophée des Champions avec son club. Durant cette année sans Coupe du monde, ni Euro, il fallait au moins briller dans l'une des coupes européennes pour pouvoir espérer décrocher le Ballon d'Or. Ce qui n'a pas été son cas, ni celui du Paris Saint-Germain, éliminé en huitièmes de finale de la Ligue des champions la saison passée à domicile par une équipe bis de Manchester United dans les conditions que l'on connaît...

Kylian Mbappé avait marqué à l'aller. Mais n'a pas confirmé au match retour. Ce nouvel échec prématuré avant les quarts de finale ne lui donne donc peu d'espoirs quant à la conquête du trophée. "Le problème aujourd’hui, c’est qu’on tombe dans la ‘surexigence’. On pense que je peux tout faire. J’ai encore beaucoup de choses à apprendre."

A bientôt 21 ans (le 20 décembre prochain), le Parisien a encore de belles années devant lui. Pour reprendre sa belle marche en avant et s'emparer du titre individuel suprême. "J’ai encore le temps de le gagner, je ne suis pas pressé, ce n’est pas quelque chose qui me hante. Je progresse à mon rythme et je sais que je suis sur la bonne voie. "