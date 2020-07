LIGA – Après le sacre du Real Madrid remporté jeudi, Florentino Pérez a évoqué la possibilité de voir Karim Benzema sacré Ballon d’Or à la fin de l’année 2020. Le Français a réussi une saison de haute volée et incarne enfin la puissance du club madrilène.

On connaît le pouvoir de lobbying du Real Madrid. Quand le club madrilène pousse comme un seul homme pour la candidature d’un de ses poulains au Ballon d’Or, cela fait souvent mouche. En ce mois de juillet, Madrid a donc choisi son candidat pour l’édition 2020. Il s’appelle Karim Benzema. Euphorique après le sacre madrilène en Liga, Florentino Pérez s’est projeté sur la fin d’année, qu’il espère dorée pour son joueur depuis 2009.

"Il devrait être Ballon d'or. Je n'ai vu aucun autre joueur meilleur que lui cette saison", a expliqué le président madrilène. S’il est trop tôt pour détacher des favoris alors que l’édition de Ligue des champions, bien que tronquée, peut tout changer, force est de constater que KB9 possède en tout cas tout l’attirail d’un candidat crédible : champion d’Espagne, référence offensive du Real (26 buts et 11 passes tcc) et des gestes de classe qui ont marqué. Reste désormais à confirmer sur la plus belle des scènes : européenne. Ça tombe bien, Benzema adore la C1…

Liga Benzema, enfin le couronnement IL Y A 9 HEURES

Play Icon WATCH Après six mois de compétition tronquée, voici notre podium provisoire du Ballon d’Or 00:07:20

Ballon d'Or Lewandowski, Benzema, Ramos : Ballon d'Or inédit pour une saison singulière ? 11/07/2020 À 05:27

Play Icon