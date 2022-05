Il semble évident que le Ballon d'Or 2022 fera moins débat que celui de l'année dernière. Karim Benzema, vice-capitaine et meilleur joueur du Real Madrid cette saison, a porté son club vers une victoire en Ligue des champions, et semble promis à la plus grande distinction individuelle pour un footballeur. C'est du moins l'avis du lauréat 2021, Lionel Messi.

"Je pense qu'il n'y a pas de doute, c'est très clair que Benzema a fait une année spectaculaire et a terminé de manière grandiose avec la Ligue des Champions", a partagé l'attaquant argentin pour le média Tyc Sports. "Il a été fondamental à partir des huitièmes en se montrant décisif dans tous les matches. Cette année, il n'y a pas de doute pour moi."

Lewandowski a dit ce qu'il voulait et ça ne m'intéresse pas

Le joueur parisien sait de quoi il parle, pour avoir remporté ce prix à sept reprises dans sa carrière, la dernière en date en décembre dernier, à la surprise générale tant Robert Lewandowski était un candidat crédible et méritant. "La Pulga" avait d'ailleurs eu des mots pour son rival, lui déclarant : "Je pense que tu le méritais l'an dernier (édition annulée en 2020, ndlr), et j'espère que tu le ramèneras chez toi un jour."

Ce à quoi le Polonais avait vivement réagi, demandant "un message honnête plutôt que des paroles vides." Pour le média argentin, Leo Messi est revenu sur cette brouille entre les deux attaquants. "C'est comme ça, il a dit ce qu'il voulait et ça ne m'intéresse pas. Mais les mots que j'ai pu dire à ce moment venaient du coeur car je les pensais réellement."

Un futur en sélection botté en touche

Actuellement avec sa sélection en marge de la "Finalissima" entre l'Argentine et l'Italie, le numéro 10 de l'Albiceleste a logiquement été interrogé sur la suite de sa carrière internationale après le Mondial au Qatar. Il a préféré botter en touche au sujet de son avenir en sélection et la perspective du Mondial 2026 : "Sincèrement ça me paraît difficile, mais je n'ai rien de figé pour l'instant". Il aura alors 38 ans.

Lionel Messi célèbre le sacre de la Copa America 2021, son premier trophée majeur avec l'Argentine Crédit: Getty Images

