Le nom du Ballon d'Or 2022 sera connu le 17 octobre prochain à Paris. Ce mardi, France Football, créateur de la récompense reconnue à l'échelle mondiale, a révélé cette information. Par ailleurs, les nommés pour le Ballon d'Or masculin et féminin, ainsi qu'aux trophées Kopa (meilleur jeune) et Yachine (meilleur gardien) seront dévoilés le 12 août. En 2021, Lionel Messi et Alexia Putellas ont été sacrés.

Changement important à noter pour cette nouvelle édition : les vainqueur seront récompensés selon la saison écoulée et non plus selon l'année civile. De plus, le prix comportera un jury resserré, une présélection affinée et des critères d'attribution plus clairs.

Les "performances individuelles" et le "caractère décisif et impressionnant des prétendants" seront ainsi le critère numéro 1, devant "l'aspect collectif et les trophées remportés" et "la classe du joueur et son sens du fair-play", selon le nouveau règlement. (Avec AFP)

