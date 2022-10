Pour l'éternité parmi les géants. Karim Benzema n'avait pas besoin d'un Ballon d'Or pour marquer l'histoire du Real Madrid. Mais la distinction individuelle décrochée ce lundi par l'attaquant français le fait entrer dans un cercle très fermé. Seul sept autres joueurs issus des rangs merengue ont eu le privilège de soulever le trophée avec la liquette madrilène : Alfredo Di Stefano, Raymond Kopa, Luis Figo, Ronaldo - son idole -, Fabio Cannavaro, Cristiano Ronaldo et Luka Modric.

Mais dans cette liste de lauréats, un a plus compté que les autres. Arrivé le même été 2009, Cristiano Ronaldo et Karim Benzema ont tout connu sous le maillot madrilène. Ensemble, plus de 300 matches, 15 trophées, des palanqués de buts partagés et une estime qui n'a cessé de grandir. L'importance du Français dans le rendement de CR7 a souvent été mise en avant. Mais l'inverse est aussi vraie.

Un physique sculpté pour mieux durer

"Avant, je n'aimais pas trop. Par exemple, quand j'avais des courbatures, je me reposais" : Karim Benzema l'a souvent expliqué, sa mutation la plus probante est sans doute physique. A Lyon puis lors de ses premières années madrilènes, le Français a rarement été le plus assidu aux exercices physiques. "Le Benzema d'aujourd'hui n'est pas du tout le même que celui de Lyon", reconnaissait son compère Eden Hazard, à Lille lors de l'éclosion de KB9 du côté de Gerland.

Dans l'affaire, Cristiano Ronaldo a eu un impact indéniable. Peut-être le plus déterminant pour comprendre l'évolution de Benzema. "Son professionnalisme s’est beaucoup amélioré avec CR7, témoignait ainsi Jorge Valdano en 2021. Benzema a joué avec Cristiano Ronaldo, le super professionnel de l’excellence. Et Cristiano, qui l’aime beaucoup, l’a appelé et lui a dit : 'Mec, ce que tu fais ne suffit pas pour que tu joues pour le Real Madrid'".

Une prise de conscience tardive mais qui fut visuellement très significative. Affûté comme une lame, Benzema a pris une autre dimension physique. Selon son cuisinier d'alors, KB9 a fondu – entre cinq et huit kilos – après le départ du Portugais. "Le joueur du Real qui passe le plus de temps en salle de musculation ? Moi !", se marrait-il auprès du Chiringuito il y a quelques mois.

Ce coup de boost physique s'est aussi accompagné d'un meilleur entretien corporel, notamment à la récupération. Grâce à la "méthode Bolt" , basée sur un repos accompagné d'électrostimulations, le Français a appris à bien mieux gérer l'enchaînement des matches et limiter, autant que possible, les blessures alors qu'il arrive sur ses 35 ans. Dans ce domaine, la longévité de CR7 ressemble à l'exemple à suivre, ce qu'il a fait.

Un leader découvert sur le tard

Là encore, paradoxalement, c'est le départ de Cristiano qui a libéré Benzema. "Cela a été important pour lui. Cela l’a obligé à assumer un rôle de leader plus important", ajoutait Valdano. Capitaine pour la première fois en 2014, Benzema l'est devenu durablement seulement depuis cet été et le départ officiel de Marcelo. Mais, dans les faits, il occupe l'habit depuis 2018.

Cristiano Ronaldo m'a énormément aidé sur et en dehors du terrain sur le fait de donner plus, tout le temps. Il savait que j'en étais capable. Quand il est parti, j'ai changé mon jeu mais j'ai aussi changé d'ambition", reconnaissait-il Au sein d'un Real rajeuni, il a assumé son rôle de fer de lance offensif mais aussi d'accompagnateur des jeunes pousses madrilènes, en premier lieu desquelles Vinicius. Comme CR7, Benzema a aussi décidé de placer son capitanat sous le signe de l'exemplarité au quotidien : ponctualité et investissement total sur le terrain. "", reconnaissait-il en août dernier . Seule différence : l'attitude envers les arbitres, beaucoup plus posée chez KB9 que chez CR7.

Moi, quand je suis sur le terrain, j’essaye juste de faire en sorte de ne pas laisser mon équipe lâcher le match, confiait le Français OK, on peut perdre 4-0, mais on va se créer cinq occasions, on va montrer quelque chose". Difficile de faire meilleur symbole que la dernière campagne du Real en Ligue des champions pour illustrer cette idée. Au-delà de ses buts, Benzema a incarné cette volonté de fer d'y croire jusqu'au bout. Comme le Portugais à l'heure de certaines remontadas marquantes. ", confiait le Français à L’Équipe début avril ".

Un attaquant avec une âme de meneur de jeu

Karim Benzema aurait-il été un avant-centre aussi complet sans Cristiano Ronaldo ? A ses débuts à Lyon, son sens du déplacement et sa technique en mouvement avaient ébloui les observateurs. Mais sa transformation en attaquant à la créativité hors-norme s'est surtout développée aux côtés de Ronaldo. "Les gens ne voient Benzema que comme un attaquant mais il a aussi les compétences d'un brillant milieu de terrain", racontait déjà Ancelotti en 2015. Un état de fait qui a été imposé à Benzema plutôt que véritablement choisi.

"Devant moi, j'avais un gars qui marquait le double ou le triple de mes buts donc j'ai dû m'adapter à cette situation, expliquait-il en 2020 dans le podcast de Jorge Valdano. J'ai commencé à voir le foot à travers lui. Je regardais ses mouvements, j'ai essayé de l'imiter mais c'était impossible. Donc avec Cristiano Ronaldo, j'ai changé, j'ai joué pour lui".

A l'heure d'endosser le costume de meneur offensif du Real, le Français a su jouer sur cette polyvalence finalement rare à son poste. Parfois quatrième milieu pour aider aux sorties de balle madrilènes, parfois pivot à la protection impeccable, il fut aussi à la création puis à la finition de nombreuses offensives la saison passée. Vous avez dit joueur total ?

Une technique face au but encore améliorée

A fréquenter CR7, et les autres monstres sacrés madrilènes au passage, Benzema a élevé un niveau technique déjà au-dessus du lot à son arrivée. Mais, face au but, il n'a cessé de s'améliorer. Ses statistiques parlent d'elles-mêmes. Mais dans certains domaines, sa progression technique est flagrante. Du pied gauche, il est devenu bien plus complet. Mais c'est surtout dans le domaine aérien qu'il est devenu une référence européenne.

Depuis le départ de CR7, il a marqué près de 30 buts de la tête. "Avant, je n'avais pas d'abdos, rigolait-t-il en avril dernier. Maintenant je prends beaucoup de ballons de la tête car je fais beaucoup de travail de gainage, d'abdos, et donc je me rends compte que je saute plus haut que les gars". Mais sa position dans la surface est aussi un héritage venu de CR7. Souvent en mouvement, souvent intercalé entre les deux derniers défenseurs, avec un choix d'une justesse rare (smashée, piquée, lobée) : la panoplie Benzema ressemble à s'y méprendre à celle de Cristiano.

"Cristiano Ronaldo doit prier le matin et dire : 'Merci Benzema d’avoir joué avec moi'", exagérait Antonio Cassano sur la chaîne Twitch de Christian Vieri en avril dernier. Comme un changement de perspective. Mais, avec, en toile de fond, cette relecture de l'histoire qui s'impose désormais : les deux se sont mutuellement nourris au quotidien pour briller dans les moments d'exception. Désormais, ils sont associés pour l'éternité. Au palmarès du plus beau des trophées individuels.

