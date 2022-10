Football

Ballon d'Or - Qui méritait un meilleur classement au Ballon d'Or ?

BALLON D’OR - Karim Benzema a été élu Ballon d’or, lundi soir. Derrière lui, 29 prétendants se sont cassé les dents. Qui méritait d’aller plus haut ? Ou d’aller plus bas ? Martin Mosnier et Maxime Dupuis se sont prononcés. Le FC Stream Team est à retrouver en intégralité sur toutes les plateformes de podcast.

00:04:21, il y a 2 heures