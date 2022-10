Dans sa chambre du centre de formation de Tola-Vologe, tapissée de posters du Brésilien Ronaldo, le gamin de Bron en rêvait nuit et jour. Il aura fallu s'armer de patience, souvent dans l'ombre de ceux qui prenait la lumière à sa place. Ce lundi 17 octobre est son jour : Karim Benzema, ému aux larmes au théâtre du Châtelet, est l'incontestable Ballon d'Or 2022. A 34 ans, il devient le cinquième Français, le premier depuis Zinedine Zidane en 1998, à soulever la plus belle et la plus prestigieuse des récompenses individuelles. Joli clin d'œil du destin, c'est ZZ, son modèle, son inspiration, son grand frère et son ancien coach, qui lui a remis le précieux trophée. L'attaquant du Real Madrid, barbe épaisse et fines lunettes, vêtu d'un costume sombre et d'une chemise blanche à col noir inspirés d'une tenue de son autre idole, le rappeur Tupac Shakur, devance Sadio Mané (Liverpool) et Kevin De Bruyne (Manchester City). Kylian Mbappé (PSG) a pris la 6e place.

Son sacre est indiscutable et le Madrilène avait tué tout suspense en planant sur la dernière édition de la Ligue des champions comme seul Cristiano Ronaldo l'avait fait avant lui. Il lui aura fallu justement attendre le départ du Portugais en 2018 pour occuper la place que mérite son talent, la première. Désormais chef de file de l'armada madrilène, KB9 a flirté avec les honneurs l'an dernier (4e au palmarès) avant de connaître la consécration à un âge où le commun des mortels décline. Lui n'a jamais été aussi fort et devient le deuxième Ballon d'Or le plus âgé de l'histoire derrière Sir Stanley Matthews (à 41 ans, en 1956).

Karim Benzema, Ballon d'Or 2022 Crédit: Getty Images

Or concours et or catégorie

On retiendra de sa saison ses triplés face au PSG et à Stamford Bridge, sa panenka contre City comme les moments saillants d'une année immaculée. Ses sacres en Ligue des Nations et en Liga ont complété son gigantesque palmarès et il est facile de comprendre pourquoi la concurrence est reléguée à des années-lumière. Logique dauphin, Sadio Mané, premier Africain dans le top 3 depuis le sacre de George Weah en 1995, a dû s'incliner et sa défaite semblait scellée dès la victoire du Real en finale de la Ligue des champions en mai dernier.

Meilleur joueur de Manchester City, Kevin De Bruyne complète un podium 100% inédit, une première depuis 15 ans. Robert Lewandowski, meilleur buteur de la saison (50 pions), et Mohamed Salah complètent le top 5. Loin, bien plus loin, la 20e place de Cristiano Ronaldo acte la fin d'une époque et d'un règne que l'absence de Lionel Messi parmi les nommés avait initiée. Pour la première fois depuis 2007, ni le Portugais ni l'Argentin ne figurent sur le podium. Mêmes les légendes vieillissent. Sauf Karim Benzema. Un Ballon d'Or or catégorie.

Zinedine Zidane et Karim Benzema à la cérémonie du Ballon d'Or 2022 Crédit: Getty Images

