Les supporters lyonnais n'avaient pas vraiment eu l'occasion de s'enflammer pour leur équipe lors de la première période face à Nice . Heureusement, la mi-temps est arrivée. Et ils ont pu savourer un autre événement. Karim Benzema est venu présenter son Ballon d'Or au public d'un club où il a été formé, et où il a débuté sa carrière professionnelle avant de rejoindre le Real Madrid en 2009. L'OL lui a réservé un très bel hommage.

Il y a d'abord eu un clip diffusé sur les écrans géants du stade pour retracer ses meilleurs moments sous le maillot rhodanien. Puis la remise du trophée des mains de Bernard Lacombe, l'ancienne légende des Gones, avec qui il a toujours entretenu une relation particulière et qui a contribué à sa réussite. Et enfin un tour d'honneur devant les supporters lyonnais qui n'ont pas manqué de scander son nom.

C'est un Benzema ému qui s'est ensuite exprimé au micro de Prime Vidéo. "C'est quelque chose de magnifique, d'extraordinaire, a-t-il reconnu. Je remercie le Real qui m'a permis de réaliser ce rêve, et mon club de cœur depuis tout petit, Lyon. Pour moi c'était aussi une façon de remercier le club. J'ai gravi les échelons ici. C'est un moment exceptionnel, ça fait chaud au cœur. C'est ma ville, le club qui a permis que je puisse réaliser mon rêve en signant au Real Madrid. Ça me rend fier de mon travail, et je sais aussi qu'ils sont aussi très fiers de moi."