Le Ballon d'Or 2022 semble promis à Karim Benzema , vainqueur de la Ligue des champions et champion d'Espagne la saison dernière avec le Real Madrid. L'attaquant français sera fixé ce lundi 17 octobre à l'occasion d'un gala organisé en soirée au théâtre du Chatelet, à Paris. Avant cette consécration attendue, on vous propose de tester votre mémoire via notre quiz sur le Top 10 du Ballon d'Or depuis 2000. Vous rappelez-vous de l'identité de tous ceux qui ont eu l'honneur d'y figurer ? C'est ce qu'on va voir tout de suite...