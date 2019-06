La saison de Dijon a été longue, pénible et prolifique en déconvenues. Mais elle s’est terminée de manière heureuse. En ballottage favorable à l’issue de la première manche, les Bourguignons ont battu Lens ce dimanche (3-1) en barrage retour. Naïm Sliti (auteur d'un doublé) et Wesley Saïd ont permis aux Rouges de conserver leur place en Ligue 1, avec la complicité du gardien lensois, Florian Vachoux, fautif sur les deux derniers buts. Les Sang et Or n’ont pas démérité mais seront donc toujours en Ligue 2 en 2019-20.

Pendant que l’équipe de France s’amusait contre la Bolivie à la Beaujoire (2-0), une autre rencontre - cruciale, celle-ci - se déroulait à 650 kilomètres de là, au stade Gaston-Gérard. Probablement inhibés par l’enjeu et assommés par une chaleur étouffante, les vingt-deux acteurs ont d’abord eu du mal à lâcher les chevaux. Ce sont finalement les Dijonnais qui ont pris les devants, sur la première occasion nette du match. Lancé à la limite du hors-jeu, Naïm Sliti a fixé Mehdi Tarhat avant d’ajuster Florian Vachoux d’un enroulé du droit (1-0, 28e).

Vachoux offre deux cadeaux au DFCO

Au fond, cette ouverture du score des locaux ne changeait pas grand-chose pour les Lensois, qui étaient de toute façon contraints de marquer. Et s’ils n’étaient pas franchement inspirés dans le jeu, les Sang et Or ont en revanche su trouver la faille sur phase arrêtée. D’un coup-franc parfaitement distillé, Thierry Ambrose a trouvé Jean-Kévin Duverne, dont la tête a fait mouche (1-1, 39e). Aucune des deux formations n’a ensuite pris l’ascendant lors du second acte. Jusqu’au tournant du match.

A la réception d’une passe en retrait a priori anodine, Florian Vachoux a tergiversé et s’est fait chiper le ballon par Sory Kaba, qui a délivré un caviar à Wesley Saïd (2-1, 70e). Coupable d’une énorme erreur sur ce coup, le gardien artésien a définitivement plombé les siens à l’approche du temps additionnel. Le portier de 24 ans a raté sa sortie loin de sa cage, assommant son coéquipier Steven Fortes et laissant à Naïm Sliti le soin de finir le travail face au but vide (3-1, 90e).

Ce scénario cruel doit forcément laisser des regrets aux hommes de Philippe Montanier, qui ont fait mieux que rivaliser face à un pensionnaire de L1. Mais le RCL n’a pas réussi à franchir l’ultime obstacle et sera donc encore en L2 en 2019-20. Dijon, qui a arraché la place de barragiste lors de l’ultime journée, a de son côté frôlé la correctionnelle. Sans conséquence, car le club du président Delcourt débutera, en août prochain, sa quatrième saison d’affilée parmi l’élite.