Les Globe Soccer Awards n'ont certes pas le prestige du célèbre Ballon d'or mais la cérémonie continue d'exister et fêtait, ce jeudi, son treizième anniversaire. Justement, le dernier lauréat du Ballon d'or, Karim Benzema, a logiquement remporté le trophée de meilleur joueur de l'année. Absent de la soirée pour cause de Coupe du monde, le Français a été honoré, tout comme son club du Real Madrid qui aura presque tout raflé. Sacré club de l'année, le vainqueur de la Ligue des champions et de la Liga a été mis à l'honneur également grâce à son entraîneur et son président, Carlo Ancelotti et Florentino Pérez, remportant respectivement le prix de coach et président de l'année 2022.

Ad

Comme lors de la dernière cérémonie du Ballon d'or, l'Espagnole Alexia Putellas a été sacrée meilleure joueuse en 2022. Ce n'est cependant pas le FC Barcelone, mais bien l'Olympique lyonnais qui repart avec le titre de meilleur club de l'année, notamment grâce à la Ligue des champions remportée. L'Egyptien Mohamed Salah ne terminera pas 2022 totalement bredouille. Le 5e du dernier Ballon d'or a empoché le titre décerné par les fans sur l'application TikTok. Privé de mondial, le Parisien Sergio Ramos était présent pour recevoir son prix de meilleur défenseur de tous les temps.

Coupe du monde "Je vais te battre et être champion" : Neymar taquine Messi avant le Mondial IL Y A 5 MINUTES

Joueur de l'année : Karim Benzema (Real Madrid)

Joueuse de l'année : Alexa Putellas (FC Barcelone)

Entraîneur de l'année : Carlo Ancelotti (Real Madrid)

Club masculin de l'année : Real Madrid

Club féminin de l'année : Olympique lyonnais

Club jeune de l'année : Benfica

Prix de la carrière d'entraîneur : Unai Emery (Aston Villa)

Président de l'année : Florentino Pérez (Real Madrid)

Prix décerné par les fans sur TikTok : Mohammed Salah (Liverpool)

Prix de la carrière de joueur : Zlatan Ibrahimovic (AC Milan)

Prix de la carrière de joueur : Wayne Rooney

Prix de la carrière de joueur : Romario

Meilleur défenseur de tous les temps : Sergio Ramos (PSG)

Talent émergent de l'année : Victor Osimhen (Naples)

Directeur de l'année : José Angel Sanchez (Real Madrid)

Prix de la carrière de directeur : Adriano Galliani

Agent de l'année : Jorge Mendes

Prix de la carrière d'agent : René Ramos

Agent impliqué dans le meilleur transfert de l'année : Rafaela Pimenta

Directeurs sportifs de l'année : Paolo Maldini et Frederic Massara (AC Milan)

Dénicheur de talents de l'année : Juni Calafat (Real Madrid)

Coupe du monde Le lob sensationnel de Ziyech avec le Maroc IL Y A 36 MINUTES