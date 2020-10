Football

Bleus - Deschamps se réjouit du retour de Pogba

Absent du dernier rassemblement de l'équipe de France après un contrôle positif au Covid-19, Paul Pogba fait son retour dans le groupe tricolore pour les matches du mois d'octobre contre le Portugal, la Croatie et l'Ukraine et pour le plus grand bonheur de son sélectionneur, Didier Deschamps.

00:01:21, 3 vues, il y a une heure