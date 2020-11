Oups. L'Agence mondiale antidopage a donc fini par s'excuser. " L'AMA reconnaît que M. Sakho n'a pas enfreint le règlement antidopage de l'UEFA, qu'il n'a pas triché, qu'il n'avait pas l'intention d'obtenir un quelconque avantage et qu'il a agi de bonne foi. L'AMA regrette le préjudice ", peut-on lire dans le jugement rendu mercredi alors que Mamadou Sakho avait attaqué l'agence. Elle regrette donc le préjudice. Sauf qu'il est aujourd'hui impossible à quantifier. Ce qui est certain, c'est que l'ex-Parisien a raté l'Euro 2016 pour avoir absorbé un des brûleurs de graisse contenant de l'higénamine, un stimulant qui n'était pas inscrit sur la liste des produits interdits. Qu'importe, l'UEFA l'a suspendu. Au pire moment serait-on tenté d'écrire aujourd'hui.

Car pour bien mesurer le "préjudice", il faut se souvenir de ce que représentait Mamadou Sakho pour l'équipe de France à cette époque précise. Il est d'abord celui qui a sauvé les fesses des Bleus et la tête de Didier Deschamps en s'offrant un doublé improbable un soir de novembre et de barrages à la Coupe du monde 2014. A ce titre, il est l'un des hommes de base de la première partie du mandat de Didier Deschamps qui a toujours loué son état d'esprit. Sakho, alors défenseur de Liverpool, est alors le meilleur complément de l'intouchable Varane dans l'axe depuis 2013.

Lorsque les blessures le laissent tranquille, il est incontournable dans le groupe et dans le onze même si ses absences ont relancé Laurent Koscielny dans la course. A ce titre, il démarre le dernier match des Bleus avant la liste en mars 2016 face à la Russie (4-2). Il aurait donc joué l'Euro en qualité de titulaire puisque l'absence de Raphaël Varane, blessé, laissait peu d'options à Deschamps. Sans lui, Adil Rami mais surtout Samuel Umtiti ont comblé le vide, la France a signé un tournoi réussi jusqu'à atteindre la finale et un noyau dur s'est formé autour de cette aventure commune.

Sakho en a été injustement privée. Le train vers la Russie s'est lancé sans lui mais avec Adil Rami et Samuel Umtiti qui iront accrocher une deuxième étoile sur le maillot bleu à Moscou deux ans plus tard. Personne ne sait comment l'histoire se serait écrite sans cette suspension. Ce qui est certain, c'est qu'elle l'a dépossédé d'un moment charnière de l'histoire des champions du monde. Sans doute l'un des plus capitaux. Là où tout a vraiment commencé. Cette suspension a brisé sa carrière internationale. Son départ à Crystal Palace n'a pas vraiment arrangé son cas.