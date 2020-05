BUNDESLIGA - Blessé à un genou lors de la réception du Bayern Munich ce mardi, Erling Haaland, l'attaquant norvégien du Borussia Dortmund, manquera le déplacement à Paderborn dimanche (18h).

Lucien Favre a officialisé la nouvelle vendredi en conférence de presse. Le Borussia Dortmund ne pourra pas compter sur Erling Haaland pour le déplacement à Paderborn prévu ce dimanche à 18h. En effet, le géant norvégien s'est blessé à un genou mardi dernier lors de la réception du Bayern Munich. Si le technicien suisse n'en a pas dit davantage sur la durée d'indisponibilité de son buteur scandinave, c'est une perte importante pour le BvB, à cinq journées de la fin.

Play Icon

Football Tottenham - Lloris, Ndombele et Aurier se préparent pour la reprise IL Y A 5 MINUTES

Depuis son arrivée dans la Ruhr lors du dernier mercato hivernal, Erling Haaland affole les compteurs. En trois mois de compétition (ndlr : si on compte le début du mois de mars et la fin du mois de mai), l'ancien joueur de Salzbourg a marqué 10 buts en Bundesliga sur onze matches joués ainsi que deux réalisations en Ligue des champions, lors du huitième de finale aller face au PSG. Par ailleurs, Lucien Favre a annoncé que Mahmoud Dahoud, le milieu de terrain du BvB, manquerait la fin de la saison à cause d'une blessure à un genou.

Play Icon WATCH Pourquoi Haaland ressemble à une mise en garde pour Mbappé 00:03:54

Liga "Ces deux mois étaient vraiment longs", confie Vidal IL Y A 10 MINUTES