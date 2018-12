Roger Lemerre nouvel entraîneur de l'Etoile Sportive du Sahel

Roger Lemerre a retrouvé un club ! L'ancien sélectionneur de l'équipe de France, âgé de 77 ans, a signé un contrat d'une année et demie renouvelable, a indiqué à l'AFP Kaïs Achour, porte-parole de l'ESS, sans donner d'autres détails. L'ESS occupe actuellement la 6e place (sur 14) du Championnat de Tunisie.

Lemerre, qui avait remporté en 2014 la Coupe de Tunisie avec l'ESS, remplace le Belge George Leekens, limogé fin novembre de l'ESS, moins de deux mois après son arrivée à Sousse. "Si je suis venu ici c'est pour participer à la finale de la coupe de Tunisie et de la Coupe arabe aussi", a dit Lemerre lors d'une conférence de presse à Sousse, ville côtière à 120 km de Tunis.

Adjoint d'Aimé Jacquet lors du Mondial 98, Lemerre avait été sacré champion d'Europe avec les Bleus en 2000, avant d'être démis de ses fonctions après le fiasco de la Coupe du monde 2002 (élimination au 1er tour). Il avait ensuite pris ses distances avec le football français, dirigeant tour à tour la Tunisie (2002-2008), le Maroc (2008-2009), puis différents clubs en Turquie, Algérie et Tunisie. Avant de rejoindre Sedan début 2016, il n'avait plus entraîné depuis 2014.