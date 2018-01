Brésil - Pelé hospitalisé pour épuisement

Pelé, la légende vivante du football désormais âgée de 77 ans, s'est écroulé d'épuisement jeudi et a été hospitalisé dans la foulée au Brésil, a annoncé vendredi l'association britannique des journalistes de football (FWA) qui l'avait invité à participer dimanche à un dîner à Londres. "Heureusement, rien ne laisse entendre quelque chose de plus grave qu'une fatigue extrême et toute la FWA souhaite à Pelé un prompt rétablissement", déclare l'association dans son communiqué signé de son secrétaire exécutif Paul McCarthy.

Le seul joueur à avoir remporté trois fois la Coupe du monde (1958, 1962 et 1970) a subi une batterie d'examens et reste toutefois sous perfusion, précise la FWA en annonçant évidemment l'absence de Pelé à ses festivités du week-end. La santé déclinante de l'ex-attaquant international de Santos, véritable icône mondiale, est régulièrement un sujet d'inquiétude des dernières années et il s'était ainsi montré incapable d'allumer la torche olympique à Rio lors des JO-2016.

Diminué par de fortes douleurs à la hanche, Edson Arantes do Nascimento, dit Pelé, était encore apparu en fauteuil roulant en décembre lors du tirage au sort du Mondial-2018, entouré du président russe Vladimir Poutine et d'autres légendes du football, comme l'Argentin Diego Maradona. Le monde du ballon rond avait également retenu son souffle en novembre 2014, quand le Brésilien avait été placé en soins intensifs après une infection urinaire sérieuse nécessitant son placement sous dialyse.