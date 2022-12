Pelé souffre d'une "infection respiratoire", a indiqué vendredi l'hôpital de Sao Paulo, où le Brésilien est soigné depuis mardi. Il avait été admis à l'hôpital Albert Einstein pour une réévaluation de son traitement contre le cancer du côlon. Son infection respiratoire est "traitée par des antibiotiques", ont précisé les médecins. "La réponse (de Pelé) a été adéquate et le patient (...) est stable, avec une amélioration générale de son état de santé. Il va rester à l'hôpital ces prochains jours pour continuer son traitement", ajoute l'établissement.

Ad

Le cancer d'Edson Arantes do Nascimento a été détecté en septembre 2021, révélait mercredi l'hôpital pauliste. Jeudi, sur son compte Instagram, le roi Pelé a précisé que c'était une "visite mensuelle" de routine et a remercié tous les gens qui lui ont apporté leur soutien et leurs voeux de bon rétablissement, depuis mardi. "Merci (...) à tous ceux qui m'envoient de bonnes énergies", a écrit le seul footballeur de l'histoire à avoir remporté trois Coupes du monde comme joueur (1958, 1962, 1970).

Coupe du monde Ronaldo agacé à sa sortie, Santos justifie : "Il était en colère contre un Coréen" IL Y A UNE HEURE

Coupe du monde Dani Alves devient le joueur le plus âgé du Brésil en Coupe du monde IL Y A UNE HEURE