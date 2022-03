Football

Viviane Asseyi marque un but d'un retourné, lors de la victoire du Bayern Munich face à Cologne (6-0)

BUNDESLIGA (F) - Viviane Asseyi a fait le break... et surtout le show. La joueuse française de 28 ans a inscrit le deuxième but du Bayern Munich, large vainqueur à domicile contre Cologne, ce dimanche (6-0). Un but claqué d'un retourné, à un peu plus de six mètres de la cage adverse, le ballon passant juste en dessous de la barre. Voici cette superbe réalisation d'Asseyi, en vidéo.

00:00:28, il y a 26 minutes