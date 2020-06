BUNDESLIGA - Le club allemand d'Hoffenheim, 7e de Bundesliga, a mis fin mardi aux fonctions de son entraîneur, le Néerlandais Alfred Schreuder, en raison notamment de "divergences d'opinion sur l'orientation du club".

Hoffenheim et Alfred Schreuder se séparent. Le désormais ex-entraîneur du club allemand, 47 ans, avait un contrat jusqu'en 2022 à la tête du club, encore en course pour une place européenne. Son frère et assistant, Dick Schreuder, va aussi quitter le club. La direction de Hoffenheim a justifié cette séparation dans un communiqué par des "divergences d'opinion sur l'orientation du club ainsi que sur la poursuite du chemin commun".

Arrivé au club en 2019 en provenance de l'Ajax Amsterdam, Schreuder a dit lui "regretter cette évolution". "Il n'est pas rare, dans la vie professionnelle, d'avoir des opinions différentes. On se doit d'être honnêtes les uns avec les autres et de tirer les conclusions qui s'imposent", a-t-il ajouté. Plusieurs membres du club vont se partager jusqu'à la fin de la saison les responsabilités d'entraîneur.

