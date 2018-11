Bayern : Uli Hoeness veut "tout remettre à plat" au Bayern

Le président du Bayern Munich Uli Hoeness, interrogé sur l'avenir de son entraîneur Niko Kovac après le nul 3-3 samedi contre l'avant-dernier du championnat d'Allemagne Düsseldorf, a annoncé son intention de "tout remettre à plat dans les prochains jours". Le Croate, qui a succédé à Jupp Heynckes à l'inter-saison, sera encore sur le banc mardi en Ligue des champions contre Benfica, a assuré Hoeness, mais après?

À la question de savoir si Kovac avait échoué, le numéro un du géant bavarois a répondu "Je ne peux pas le dire maintenant. Nous devons, au FC Bayern, tout remettre à plat, nous demander pourquoi nous jouons comme nous jouons. Nous devons utiliser les prochains jours, peut-être les prochaines semaines, pour trouver la bonne solution. Nous devons arriver à un résultat. C'est à cela que nous devons travailler". Le changement de discours est radical après le soutien inconditionnel promis à Kovac en début de mois encore, lorsque Hoeness s'engageait à le soutenir "jusqu'à la mort".

Samedi, le Bayern s'est fait rejoindre dans le temps additionnel par Düsseldorf, après avoir mené 2-0 puis 3-1.

Le champion en titre n'a plus gagné en Bundesliga depuis le 27 octobre (2-1 à Mayence) et compte, sur ses huit derniers matches, seulement deux victoires pour trois défaites et trois nuls. Munich est actuellement 5e à neuf points du leader Dortmund, alors que seules les quatre premières places seront qualificatives pour la Ligue des champions en fin de saison.

En Ligue des champions, le Bayern peut se contenter d'un nul mardi soir à domicile contre Benfica pour assurer sa qualification pour les 8e de finale.