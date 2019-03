Borussia Dortmund : Le directeur sportif assure que Reus terminera sa carrière au club

Pur produit de la formation du Borussia Dortmund, Marco Reus devrait finir sa carrière au sein du club allemand a assuré Michael Zorc au quotidien Bild. "Marco est quelqu'un qui s'identifie avec le club et qui a des racines profondes à Dortmund, je ne peux pas imaginer qu'il puisse jouer pour un autre club", a affirmé le directeur sportif à propos de l'attaquant de 29 ans, actuellement en sélection avec l'équipe d'Allemagne.

" Marco devient de plus en plus important pour nous "

Meilleur buteur de son équipe cette saison en Bundesliga avec 15 réalisations, Reus a notamment marqué le but de la victoire samedi dans le temps additionnel à Berlin contre le Hertha (3-2) qui permet au Borussia d'être toujours à égalité de points avec le Bayern en tête du classement, devancé seulement à la différence de buts.

"Marco a mûri humainement, il prend plus de responsabilités qu'avant, sur le terrain et en dehors", s'est félicité Zorc. "Il a une autorité naturelle et il devient de plus en plus important pour nous".

Marco Reus, Borussia DortmundGetty Images

Joachim Löw : Il est le fer de lance du jeu de Dortmund

Reus, l'un des plus beaux talents de sa génération en Allemagne, a vu sa carrière gâchée par des blessures. Il a notamment manqué le titre mondial 2014 au Brésil, et était également absent de l'Euro 2016 en France.

En sélection, il sera un cadre naturel, après l'éviction de la plupart des champions du monde 2014. L'Allemagne affronte la Serbie en amical mercredi et les Pays-Bas en qualification pour l'Euro 2020 dimanche.

"Marco est en grande forme", a déclaré mardi le sélectionneur Joachim Löw. "Il est le fer de lance du jeu de Dortmund, il a en club une position de leader. J'espère qu'il pourra rester sur la durée avec nous en équipe nationale, pour pouvoir être un meneur pour nos jeunes joueurs".